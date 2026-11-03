В Серове воспитательницу осудили за жестокое обращение с двухлетними близнецами
Суд в свердловском Серове назначил бывшей сотруднице детского сада три года условно за жестокое обращение с двухлетними братом и сестрой. Суд взыскал с неё 145 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
По данным прокуратуры, после случившегося сотрудницу уволили из детского сада. Женщина больше не работает в учреждении, которое посещали двухлетние дети.
Александра Спесивцева прозвали «сибирским потрошителем». За год он убил как минимум 19 человек и употреблял в пищу их останки. Перед смертью жертвы долго подвергались пыткам и изнасилованиям. Убийца расчленял тела и фотографировал их, а из вырезанных частей готовил еду. Её он заставлял есть следующих пленников. Жертв Спесивцеву приводила его мать. Она же помогала ему избавляться от останков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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