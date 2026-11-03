В Серове воспитательницу осудили за жестокое обращение с двухлетними близнецами

03 ноября 2026, 09:28

Фото: iStock/OlFedv

Суд в свердловском Серове назначил бывшей сотруднице детского сада три года условно за жестокое обращение с двухлетними братом и сестрой. Суд взыскал с неё 145 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.