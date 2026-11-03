В Красноярске девушка выпала из балкона многоэтажного дома
В Красноярске девушка выпала из балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Согласно материалу, перед трагедией погибшую видели в лифте дома на улице Чернышевского. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что она вела себя совершенно спокойно.
Упав с высоты на заснеженную улицу, девушка оказалась рядом с припаркованным автомобилем. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Причины и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Хабаровске суд отказал матери во взыскании 200 тысяч рублей с детской больницы № 9. Женщина требовала компенсацию морального вреда за прививку дочери, которую, по её мнению, сделали без согласия родителей.
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