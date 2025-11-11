Пьяный россиянин облил бензином и сжёг свой дом из-за проблем в семье
В Ярославской области пьяный мужчина облил бензином и поджёг собственный дом. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Инцидент случился в одном из деревянных домов в Ростовском районе. По предварительной информации, местный житель 1989 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил строение горючим и поджёг его.
Вероятной причиной его действий могли стать конфликты в семье, однако точные мотивы происшествия следствие ещё не установило. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».
Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
