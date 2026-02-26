Достижения.рф

В Москве осудили мужчину, облившего краской Исторический музей на Красной площади

Фото: Istock/AMilkin

Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Фролову А.А. по делу о повреждении объекта культурного наследия и вандализме на Красной площади. Информацию опубликовала пресс-служба столичных судов.



Как установило следствие, мужчина облил краской здание Государственного исторического музея. Сотрудники правоохранительных органов задержали его вскоре после совершения противоправных действий. Прокуратура поддерживала государственное обвинение в судебном процессе.

Суд назначил Фролову наказание по совокупности преступлений в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Ольга Щелокова

