В Москве осудили мужчину, облившего краской Исторический музей на Красной площади

26 февраля 2026, 21:01

В Москве мужчину осудили на два года за порчу здания Исторического музея

Фото: Istock/AMilkin

Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Фролову А.А. по делу о повреждении объекта культурного наследия и вандализме на Красной площади. Информацию опубликовала пресс-служба столичных судов.