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Пьяный россиянин поссорился с женой и устроил стрельбу

В Уфе задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в квартире
Фото: iStock/nixki

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в квартире на улице Высоковольтной. Об этом сообщает телеграм-канал «Вся Уфа | Новости».



Россиянин поссорился с женой и открыл стрельбу из сигнального пистолета, пытаясь удержать ее дома. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали нарушителя.

У него изъяли пневматическое и сигнальное оружие, а также коллекцию ножей. Как выяснилось, что прежде его уже судили за незаконный оборот оружия. В результате стрельбы никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 21-летний житель Новосибирска попал в реанимацию после того, как ему нанесли шесть ударов ножом во время уличной драки.

Лидия Пономарева

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