Пьяный россиянин поссорился с женой и устроил стрельбу
В Уфе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в квартире на улице Высоковольтной. Об этом сообщает телеграм-канал «Вся Уфа | Новости».
Россиянин поссорился с женой и открыл стрельбу из сигнального пистолета, пытаясь удержать ее дома. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали нарушителя.
У него изъяли пневматическое и сигнальное оружие, а также коллекцию ножей. Как выяснилось, что прежде его уже судили за незаконный оборот оружия. В результате стрельбы никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка.
Ранее сообщалось, что 21-летний житель Новосибирска попал в реанимацию после того, как ему нанесли шесть ударов ножом во время уличной драки.
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