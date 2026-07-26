Самосвал с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход в российском регионе
На Киевском шоссе в районе между Обнинском и Балабаново произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. Самосвал, двигавшийся с поднятым кузовом, повредил конструкцию надземного пешеходного перехода. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Типичный Обнинск».
В настоящий момент на месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. Специалисты дорожных служб занимаются расчисткой магистрали от обломков. Движение транспорта осуществляется по реверсивной схеме, при этом серьезных затруднений на указанном участке дороги не зафиксировали.
Как отмечается в сообщении, подобный случай на этом же участке трассы уже происходил в конце мая текущего года. Тогда, по оценке дорожных служб, сумма ущерба от повреждения путепровода превысила 20 миллионов рублей.
Ранее в Москве на МСД перевернулся и загорелся самосвал с песком. Подробности в нашем материале.
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