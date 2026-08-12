Пьяный россиянин сжег заживо пожилых родителей
51-летний житель Татарстана спалил частный дом, в котором находилась сего семья. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
Трагедия произошла в ночь на 12 августа в поселке Новые Чечкабы. По версии следствия, сын хозяев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил комнаты легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
В результате пожара погибли его родители — 80-летний мужчина и 77-летняя женщина. С ожогами оказались в больнице сам поджигатель, его жена и 16-летний внук. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жителя города Волжский Волгоградской области арестовали по обвинению в покушении на убийство собственной жены. Мотив преступления стало пристрастие женщины к алкоголю.
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