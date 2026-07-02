Пьяный россиянин в малиновом халате протаранил три машины и врезался в дом

02 июля 2026, 17:03

Пьяный краснодарец на Mercedes протаранил три машины и врезался в дом

Фото: iStock/Fedorovekb

42-летний житель Краснодара на Mercedes протаранил три припаркованные машины и врезался в жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД в своем телеграм-канале.