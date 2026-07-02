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Пьяный россиянин в малиновом халате протаранил три машины и врезался в дом

Пьяный краснодарец на Mercedes протаранил три машины и врезался в дом
Фото: iStock/Fedorovekb

42-летний житель Краснодара на Mercedes протаранил три припаркованные машины и врезался в жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, водитель не справился с управлением, протаранил автомобили Lada, BMW и Toyota, после чего на полном ходу врезался в стену многоквартирного дома. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как иномарка хаотично виляет и резко поворачивает налево, после чего происходит авария.

Из автомобиля вышел владелец — он был в состоянии алкогольного опьянения и одет в клетчатый халат малинового цвета. В результате ДТП никто не пострадал. Правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Лидия Пономарева

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