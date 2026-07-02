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Стала известна судьба пропавшего после отдыха в Сокольниках мальчика

В пруду в Сокольниках накануне утонул 14-летний мальчик
Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

В пруду в московском парке «Сокольники» накануне погиб 14-летний подросток, который не смог выбраться из воды во время купания. Об этом пишет телеграм-канал «Москва с огоньком».



По предварительным данным, мальчик зашёл в водоём. Однако вскоре перестал подавать признаки жизни и утонул.

Ранее сообщалось, что в Москве велись поиски школьника, пропавшего после отдыха в парке «Сокольники». Как отмечали экстренные службы, в последний раз подростка видели 1 июля в районе Путяевского пруда.

Водолазы обследовали акваторию, но результатов это не принесло — найти пропавшего не удалось. Позднее к поисковой операции подключились сотрудники МЧС.

Никита Кротов

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