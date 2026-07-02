Стала известна судьба пропавшего после отдыха в Сокольниках мальчика

02 июля 2026, 16:55

В пруду в Сокольниках накануне утонул 14-летний мальчик

Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

В пруду в московском парке «Сокольники» накануне погиб 14-летний подросток, который не смог выбраться из воды во время купания. Об этом пишет телеграм-канал «Москва с огоньком».