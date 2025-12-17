Стало известно, кем является акушерка, принявшая смертельные роды в квартире
60-летняя Наталия Котлар, которая принимала домашние роды в бассейне, активно пропагандирует домашние роды в воде через свои социальные сети. Об этом сообщает издание «МК».
Женщина возглавляет центр «Наш Аист» и руководит курсами для будущих родителей «Мягкие роды». Она позиционирует себя как акушер. 13 декабря Котлар прибыла в квартиру к женщине по имени Айша для принятия родов.
Рождение малыша произошло 14 декабря. Вскоре после этого состояние новорождённого ребёнка резко ухудшилось. Младенец скончался. Сообщается, что правоохранительные органы уже начали проверку по факту произошедшего. Эксперты изучают все обстоятельства и возможные причины трагедии.
Ранее стало известно, что женщина, родившая младенца в бассейне, является блогером-миллионником в TikTok.
