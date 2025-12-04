Пьяный россиянин «заминировал» бар, из которого его выгнали

04 декабря 2025, 18:20

Жителя Краснокамска оштрафовали на 100 тысяч за ложный звонок о взрыве в баре

Фото: Istock/FOTOKITA

Житель Краснокамска в Пермском крае сообщил о готовящемся взрыве в баре, откуда его выгнали. Об этом информирует пресс-служба ГУФССП России по региону.