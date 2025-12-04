Пьяный россиянин «заминировал» бар, из которого его выгнали
Житель Краснокамска в Пермском крае сообщил о готовящемся взрыве в баре, откуда его выгнали. Об этом информирует пресс-служба ГУФССП России по региону.
37-летний мужчина находился в заведении, но поздним вечером персонал попросил его удалиться. После этого он позвонил в экстренные службы и передал ложное сообщение о минировании. Полицейские оперативно прибыли на место, осмотрели бар и территорию рядом. Следов взрывчатых веществ они не обнаружили.
Правоохранители установили личность звонившего. Суд признал мужчину виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В деле учли его признание, раскаяние и участие в благотворительной деятельности.
В качестве наказания суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Гражданин получил рассрочку и полностью погасил сумму в течение пяти месяцев.
