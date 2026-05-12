Пьяный россиянин жестоко избил возлюбленную чайником во время ссоры
В Орске осудят местного жителя, который во время ссоры избил сожительницу чайником и сломал ей скулу. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда на своей странице во «ВКонтакте».
По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей возлюбленной, схватил ее за шею и стал угрожать расправой, а затем несколько раз ударил чайником по лицу.
Женщине потребовалась медицинская помощь. У нее диагностировали перелом скуловой кости и гематомы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что суд в Красноярском крае вынес приговор жителю Сосновоборска, который насмерть забил водителя, не пропустившего его на переходе.
