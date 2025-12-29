Достижения.рф

Шесть человек погибли из-за стрельбы в латиноамериканской стране

Comercio: Из-за стрельбы в туристической зоне на западе Эквадора погибли шесть человек
Фото: iStock/eugenekeebler

Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу в туристической зоне поселка Пуэрто Лопес на западе Эквадора. Несколько человек погибли, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщает газета Comercio.



Инцидент произошёл утром в воскресенье в провинции Манаби. По предварительным данным полиции, стрельба может быть связана с разборками между местными преступными группировками.

Уточняется, что погибли не менее шести человек, включая двухлетнего ребёнка. Точное количество пострадавших пока не установлено.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области подросток травмировал руку после взрыва петарды во время игры. Мальчику 13 лет, его уже доставили в больницу.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0