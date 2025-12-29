Шесть человек погибли из-за стрельбы в латиноамериканской стране
Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу в туристической зоне поселка Пуэрто Лопес на западе Эквадора. Несколько человек погибли, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщает газета Comercio.
Инцидент произошёл утром в воскресенье в провинции Манаби. По предварительным данным полиции, стрельба может быть связана с разборками между местными преступными группировками.
Уточняется, что погибли не менее шести человек, включая двухлетнего ребёнка. Точное количество пострадавших пока не установлено.
