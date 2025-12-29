Шесть человек погибли из-за стрельбы в латиноамериканской стране

29 декабря 2025, 00:24

Comercio: Из-за стрельбы в туристической зоне на западе Эквадора погибли шесть человек

Неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу в туристической зоне поселка Пуэрто Лопес на западе Эквадора. Несколько человек погибли, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщает газета Comercio.