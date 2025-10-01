В Норвегии вновь заметили неизвестные дроны
Над территорией Норвегии вновь заметили БПЛА неизвестного происхождения. Об этом пишет издание «Лента.ру».
Вечером 29 сентября правоохранительные органы страны также получили сообщение о дроне, который появился над нефтегазовым месторождением компании Equinor в Северном море.
За несколько дней до этого беспилотники кружили возле норвежской военной авиабазы Эрланд. Источники света и силуэты, похожие на БПЛА, мелькали с обеих сторон от взлётно-посадочной полосы — как с юга, так и с севера.
Ранее «Радио 1» передавало, что в немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. По одной из версий, стреляли праздничной новогодней ракетой, но власти не исключают и преднамеренную атаку.
