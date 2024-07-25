ВС РФ оказывают колоссальное давление: в ФРГ забили тревогу из-за событий в зоне СВО

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Журналист Кристоф Ваннер заявил, что военные ВС РФ активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
В репортаже для немецкого телеканала Welt Ваннер подчеркнул, что для солдат ВСУ в Донбассе сложилась крайне трудная ситуация, а ВС РФ оказывают колоссальное давление. По его словам, украинская армия утратила контроль.
Ранее французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ. По его словам, о полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи на фоне нехватки солдат и боеприпасов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Русским почти каждый день удается там занимать новые места, маленькие деревни и продвигаться на запад», — рассказал он.
Ранее французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ. По его словам, о полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи на фоне нехватки солдат и боеприпасов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова