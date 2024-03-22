Пять человек пострадали на Пермском пороховом заводе

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Пять человек получили травмы при обрушении перекрытия в строящемся здании на территории Пермского порохового завода. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на свой источник.
В публикации уточняется, что обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров. Все пострадавшие являются рабочие сотрудники.
Известно, что во время инцидента они они работали над бетонированием перекрытия.
В результате обрушения, троим людям «Строительного управления» потребовалась госпитализация в больницу. Еще двух пострадавших врачи осмотрели и после оказания помощи отпустили. Причины случившегося выясняются.
Ранее сообщали, что рыбака на болотоходе, на половину провалившегося под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском округе, вытащили подмосковные спасатели.
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Известно, что во время инцидента они они работали над бетонированием перекрытия.
Ранее сообщали, что рыбака на болотоходе, на половину провалившегося под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском округе, вытащили подмосковные спасатели.
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Дана Игумнова