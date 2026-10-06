Российских учителей заставили патрулировать улицы вечером без средств защиты после нападения на школьницу

06 октября 2026, 13:22

Воронежских учителей заставили патрулировать улицы в Россоши без средств защиты

Фото: istockphoto/hxdbzxy

В Воронежской области учителей из Россоши отправили патрулировать улицы в вечернее время после распространения в соцсетях видео с избиением школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.