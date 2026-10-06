Российских учителей заставили патрулировать улицы вечером без средств защиты после нападения на школьницу
В Воронежской области учителей из Россоши отправили патрулировать улицы в вечернее время после распространения в соцсетях видео с избиением школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На записи, которая появилась в социальных сетях, подросток избивает сверстницу, пока за происходящим наблюдает группа других школьников. По данным телеканала, пострадавшая получила тяжелое сотрясение мозга. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело.
После инцидента педагогов, как утверждается, обязали выходить на улицы города с 18:00 до 22:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. Им поручили обходить территорию и пресекать скопления подростков.
При этом официальных приказов о проведении таких рейдов, по данным СМИ, учителям не предоставили. Кроме того, преподавателей, среди которых есть женщины, не обеспечили средствами защиты.
Сотрудники учебных заведений рассказали журналистам, что опасаются отказываться от поручений руководства. Вместе с тем они также беспокоятся из-за возможных встреч с нетрезвыми компаниями и преступниками во время вечерних патрулирований.
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