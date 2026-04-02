В Улан-Удэ загорелся многоэтажный торговый центр с «Пятерочкой» и ресторанами
В Улан-Удэ вспыхнул крупный пожар в многоэтажном здании на улице Толстого. В горящем комплексе работают магазины «Пятерочка» и «Красное & Белое», несколько ресторанов, салоны красоты и офисы. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-служба МЧС Бурятии сообщила, что огонь охватил обшивку здания. Возможно возгорание и за ней. Спасатели объявили второй ранг сложности пожара. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Информацию уточняют.
Сервис 2ГИС указывает, что в этом здании расположены 38 различных организаций. Среди них — рестораны «Том Ям» и «Карабабас Барабас».
