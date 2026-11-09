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В Хабаровском крае водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком

Водитель погиб в результате ДТП в Хабарвоском крае
Фото: MAX @gibdd27

На 85‑м километре федеральной автодороги А‑376 в Хабаровском крае произошло серьёзное ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили в канале региональной Госавтоинспекции на платформе «Макс».



Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» двигался из Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска. По неустановленным причинам он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо». После удара легковушка опрокинулась в кювет.

Водитель «Ниссана» скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Похожий случай ранее зафиксировали в Кемеровской области. При лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб 18-летний водитель.

Александр Огарёв

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