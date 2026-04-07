Выяснились новые обстоятельства нападения на учительницу в Пермском крае
Выяснились новые детали дела подростка, который ударил ножом учительницу в Пермском крае. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, полиция ранее поставила на учёт 14-летнего ученика школы №5 в Добрянке.
Причиной стали посты с оскорблениями в адрес педагога Олеси Багуты, которые школьник публиковал в социальных сетях. Муж погибшей рассказал, что у учительницы часто происходили ссоры с этим учеником. Учащийся остался на второй год и бесился из-за плохих оценок.
Сама женщина написала заявление на подростка ещё до нападения. Она увидела в соцсетях гадости о себе и обратилась в полицию. Именно эти посты и стали основанием для постановки школьника на учёт.
Напомним, что утром 7 апреля подросток поджидал преподавателя на крыльце школы. Когда учительница подошла, он набросился на неё с ножом. В материале «Радио 1» рассказываем обо всех обстоятельствах хладнокровного убийства.
