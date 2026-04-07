«Пятого ребёнка много»: Супруги продали новорожденного сына и попали под арест
В Индии супружеская пара продала своего 10-дневного сына. Как сообщает Times of India, полиция арестовала родителей и их сообщников.
В Гуджарате стражи порядка остановили мужчину и женщину в момент передачи младенца покупателям. Родители объяснили, что им «пятого ребёнка слишком много, чтобы прокормить его».
Сейчас следователи выясняют, родился ли мальчик для продажи или решение действительно продиктовала нищета. По делу арестовали пять человек, но несколько подозреваемых, включая посредников, связанных с центрами ЭКО, остаются на свободе.
Аресты 6 апреля стали частью расследования, начатого три месяца назад. Схема затронула не менее 20 детей из бедных семей. За ребёнка платили до 1,3 млн рублей — новорождённые мальчики со светлой кожей стоили дороже, девочки и смуглые малыши — дешевле.
