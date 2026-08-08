Пятерых подозреваемых в незаконном обороте оружия отправили под арест в Дагестане
В Махачкале по решению суда арестовали пятерых местных жителей, которых обвиняют в причастности к незаконному обороту оружия и взрывчатки. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана, Советская районная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех фигурантов дела. По версии следователей, в 2022-2023 годах подозреваемые приобрели у неустановленных лиц арсенал вооружений, включая огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Эти предметы они хранили по местам своего проживания с намерением использовать в дальнейшей противоправной деятельности.
Все обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов 5 августа. При этом, как отмечается в материалах дела, злоумышленники имели реальную возможность добровольно сдать запрещённые предметы, но не сделали этого. Суд принял решение о заключении подозреваемых под стражу до 6 октября.
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