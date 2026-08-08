Пятерых подозреваемых в незаконном обороте оружия отправили под арест в Дагестане

08 августа 2026, 17:22

Суд в Дагестане отправил в СИЗО 5 подозреваемых в незаконном обороте оружия

Фото: istockphoto/Diy13

В Махачкале по решению суда арестовали пятерых местных жителей, которых обвиняют в причастности к незаконному обороту оружия и взрывчатки. Об этом стало известно 8 августа.