В Петербурге мигрант убеждал активистов, что несовершеннолетняя сама его совратила

Активисты «Русской общины» задержали мигранта за попытку изнасилования девочки
Фото: iStock/BrianAJackson

В Петербурге активисты «Русской общины» задержали мигранта за попытку орально надругаться над несовершеннолетней. Во время задержания мужчина утверждал, что 16-летняя девочка сама передала ему записку с предложением вступить с ним в интимную связь.



Задержанный является уроженцем Узбекистана. Он уверяет, что получил бумажку, где от руки было написано о желании вступить с ним в близость. По его словам, записку он выбросил в мусорку.

На представленных в Сети кадрах видно, как мужчину заковал в наручники представитель правоохранительных органов. Иные обстоятельства произошедшего уточняются.

Также представители «Русской общины» в личном блоге уточнили, что иностранец уже три года находится на территории России без документов.

Анастасия Чинкова

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