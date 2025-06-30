В Петербурге мигрант убеждал активистов, что несовершеннолетняя сама его совратила

30 июня 2025, 14:28

Активисты «Русской общины» задержали мигранта за попытку изнасилования девочки

Фото: iStock/BrianAJackson

В Петербурге активисты «Русской общины» задержали мигранта за попытку орально надругаться над несовершеннолетней. Во время задержания мужчина утверждал, что 16-летняя девочка сама передала ему записку с предложением вступить с ним в интимную связь.