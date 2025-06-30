В Петербурге мигрант убеждал активистов, что несовершеннолетняя сама его совратила
В Петербурге активисты «Русской общины» задержали мигранта за попытку орально надругаться над несовершеннолетней. Во время задержания мужчина утверждал, что 16-летняя девочка сама передала ему записку с предложением вступить с ним в интимную связь.
Задержанный является уроженцем Узбекистана. Он уверяет, что получил бумажку, где от руки было написано о желании вступить с ним в близость. По его словам, записку он выбросил в мусорку.
На представленных в Сети кадрах видно, как мужчину заковал в наручники представитель правоохранительных органов. Иные обстоятельства произошедшего уточняются.
Также представители «Русской общины» в личном блоге уточнили, что иностранец уже три года находится на территории России без документов.
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