В Новосибирске банда подростков жестоко избила 14-летнего мальчика
В Новосибирске произошел инцидент, который шокировал местных жителей: группа подростков напала на 14-летнего школьника, жестоко избив его у магазина на Оловозаводской, 4а. Об этом пишет Telegram-канал «Mash Siberia».
Отец пострадавшего сообщил, что нападение произошло 27 июня, и его сын получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, перелом носа и челюсти.
По словам мужчины, нападавшие не смогли объяснить причины своего агрессивного поведения. Сразу после инцидента все подозреваемые были задержаны и допросены правоохранительными органами.
Отец пострадавшего обращается к местным жителям с просьбой помочь в расследовании: он ищет свидетелей и любые видеозаписи, которые могут помочь прояснить ситуацию. В данный момент школьник находится в больнице и проходит лечение.
Ранее стало известно, что в Волгограде группа подростков сожгла копию Знамени Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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