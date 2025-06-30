В Новосибирске банда подростков жестоко избила 14-летнего мальчика

30 июня 2025, 13:08

Фото: iStock/kan2d

В Новосибирске произошел инцидент, который шокировал местных жителей: группа подростков напала на 14-летнего школьника, жестоко избив его у магазина на Оловозаводской, 4а. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash Siberia».