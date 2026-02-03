Тело убитого под Петербургом девятилетнего мальчика нашли в замерзшей воде
В Ленинградской области местные жители обнаружили тело мальчика убитого девятилетнего мальчика Паши. Оно находилось в одном из прудов неподалеку от деревни Яльгелево, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что юный Паша исчез под Петербургом 30 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он садился в белую Toyota — с тех пор ребенка не видели. В убийстве мальчика обвиняется 38-летний Петр Жилкин. Он уже признал свою вину, однако заявил следователям, что погибший якобы пытался его шантажировать.
Тело мальчика искали в Ломоносовском районе Ленобласти по указанию Жилкина. Согласно материалу РЕН ТВ, приехавшие к району Нижнего Шингерского водопада волонтеры обнаружили в замерзшей воде рюкзак. Сквозь лед также просматривалась одежда, похожая на ту, которую носил убитый Паша.
