Тело убитого под Петербургом девятилетнего мальчика нашли в замерзшей воде

03 февраля 2026, 02:42

Тело убитого под Петербургом девятилетнего Паши нашли недалеко от деревни Яльгелево

Фото: iStock/msan10

В Ленинградской области местные жители обнаружили тело мальчика убитого девятилетнего мальчика Паши. Оно находилось в одном из прудов неподалеку от деревни Яльгелево, сообщает Telegram-канал SHOT.