В Вологодской области россиянка погибла от астмы из-за отсутствия лекарств у скорой

22 июля 2025, 07:40

Фото: iStock/Iulianna Est

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 30-летней женщины. Причиной ее гибели стало ненадлежащее оснащение бригады скорой помощи лекарственными препаратами. Об этом пишет пресс-служба Следственного управления СК России по Вологодской области.





По данным следствия, жительница Кирилловского округа скончалась после вызова скорой помощи. Предполагается, что у женщины случился приступ астмы. Однако бригада медиков не имела необходимых лекарств для оказания срочной помощи во время транспортировки.





«Ввиду ненадлежащей комплектации лекарственными препаратами при транспортировке пациентки в больницу, а также в связи с отсутствием условий для оказания экстренной помощи в Кирилловской ЦРБ, женщина скончалась», – отмечается в сообщении СК.