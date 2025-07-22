В Вологодской области россиянка погибла от астмы из-за отсутствия лекарств у скорой
В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 30-летней женщины. Причиной ее гибели стало ненадлежащее оснащение бригады скорой помощи лекарственными препаратами. Об этом пишет пресс-служба Следственного управления СК России по Вологодской области.
По данным следствия, жительница Кирилловского округа скончалась после вызова скорой помощи. Предполагается, что у женщины случился приступ астмы. Однако бригада медиков не имела необходимых лекарств для оказания срочной помощи во время транспортировки.
«Ввиду ненадлежащей комплектации лекарственными препаратами при транспортировке пациентки в больницу, а также в связи с отсутствием условий для оказания экстренной помощи в Кирилловской ЦРБ, женщина скончалась», – отмечается в сообщении СК.Уголовное дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
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