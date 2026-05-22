Толпа вытащила мужчину из дома, обвинив в «колдовстве», и сожгла его заживо

22 мая 2026, 01:50

В Индии молодого человека сожгли заживо после обвинения в «колдовстве»

В индийском штате Одиша полиция обнаружила сожжённые останки молодого человека. С ним жестоко расправились местные жители, сообщает портал news9live.





Жертвой самосуда стал мужчина по имени Тикима Бехера. Около 25 жителей деревни обвинили его в «колдовстве», а затем вытащили из дома родственников и сожгли заживо. Отец погибшего рассказал, что примерно семь лет назад от сына ушла жена, после чего тот переехал к брату. Мужчина не смог дать объяснение тому, почему сельчане обвинили его сына и устроили быструю расправу.



