Толпа вытащила мужчину из дома, обвинив в «колдовстве», и сожгла его заживо
В индийском штате Одиша полиция обнаружила сожжённые останки молодого человека. С ним жестоко расправились местные жители, сообщает портал news9live.
Жертвой самосуда стал мужчина по имени Тикима Бехера. Около 25 жителей деревни обвинили его в «колдовстве», а затем вытащили из дома родственников и сожгли заживо. Отец погибшего рассказал, что примерно семь лет назад от сына ушла жена, после чего тот переехал к брату. Мужчина не смог дать объяснение тому, почему сельчане обвинили его сына и устроили быструю расправу.
Полиция арестовала виновников инцидента. Расследование продолжается, один из обвиняемых уже признался в совершении преступления.
