Подросток с ножом устроил нападение в московском ТЦ, есть пострадавшие

24 ноября 2025, 10:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве произошел инцидент в торговом центре на Ореховом бульваре. 16-летний Хусейн Гаджиев напал на охранника с ножом, когда тот сделал ему замечание. Об этом пишет Telegram-канал Столичный СК.