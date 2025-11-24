Подросток с ножом устроил нападение в московском ТЦ, есть пострадавшие
В Москве произошел инцидент в торговом центре на Ореховом бульваре. 16-летний Хусейн Гаджиев напал на охранника с ножом, когда тот сделал ему замечание. Об этом пишет Telegram-канал Столичный СК.
Подросток ранил мужчину несколькими ударами и покинул заведение. Сотрудникам охраны удалось срочно оказать помощь пострадавшему, его жизни ничто не угрожает. Позже полиция обнаружила Гаджиева. При задержании он травмировал двоих полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка. Полиция продолжает расследование инцидента.
Сегодня утром в Баку произошел мощный взрыв в здании бизнес-центра на улице А. Раджабли. Семь человек получили множественные травмы и нуждаются в срочной медицинской помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
