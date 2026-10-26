Рабочий погиб после падения с высоты на производстве в Москве
Рабочий, предварительно, погиб после падения с высоты на территории предприятия на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в мессенджере Max.
Трагедия произошла в этот понедельник, 26 октября. В настоящий момент ее точные причины и обстоятельства выясняют сотрудники ведомства, проводится процессуальная проверка. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.
Ранее сообщалось, что два человека сорвались с высоты около 80 метров в каньон реки возле Сахрайских водопадов в Адыгее, один из них погиб. После сигнала о происшествии на место оперативно прибыли специалисты местного поисково-спасательного отряда. Они эвакуировали второго пострадавшего из труднодоступного места и передали медикам.
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