Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников

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Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников, в результате чего четыре человека были убиты. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время правоохранители устанавливают, как на территорию исправительной колонии попали флаги запрещенных организаций, у осужденных оказалось оружие и мобильные телефоны, а также компоненты для взрывного устройства. Согласно информации источника, также проводятся проверки на наличие у заключенных запрещенных предметов.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли четыре человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
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Опубликованы фото террористов, подозреваемых в захвате ИК-19 в Волгоградской области
Екатерина Коршунова