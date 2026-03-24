Шимпанзе утащил в лес трехмесячного ребенка на глазах у матери
На западе Уганды, в районе Масинди у леса Будонго, шимпанзе напал на трехмесячного младенца, ребенок погиб. Об этом сообщило агентство APA.
По данным очевидцев, мать ребенка собирала дрова вместе с другими женщинами неподалеку от леса, когда на нее неожиданно набросился крупный шимпанзе. Животное повалило женщину на землю, выхватило младенца и скрылось с ним в лесу.
Как рассказала одна из местных жительниц, пока пострадавшая звала на помощь, зверь бросил ребенка и убежал. Младенца с тяжелыми травмами срочно доставили в ближайшую клинику, однако спасти его не удалось — врачи констатировали смерть по прибытии.
Местные власти подтвердили нападение и заявили, что подобные случаи в регионе происходят все чаще. По их словам, шимпанзе покидают лес и заходят в населенные пункты, что усиливает конфликт между людьми и дикими животными.
