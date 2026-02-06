Достижения.рф

Раненая школьником уборщица вернулась домой: подробности ЧП в Нижнекамске

Уборщица из нижнекамского лицея №37, которую в конце января ранил 13-летний ученик, выписана из больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан, передаёт «Татар-информ».



Напомним, инцидент произошёл утром 22 января: ученик 7-го класса принес в школу нож и нанес уборщице ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства. В ходе случившегося сам нападавший получил травмы и был доставлен в больницу.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев навестил женщину в больнице и отметил её смелость и самоотверженность.

После выписки уборщица вернулась домой, и сейчас её состояние позволяет восстановиться в привычной обстановке.

