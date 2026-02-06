Раненая школьником уборщица вернулась домой: подробности ЧП в Нижнекамске

06 февраля 2026, 21:53

Уборщица из нижнекамского лицея выписана из больницы после нападения школьника

Фото: Istock / Morsa Images

Уборщица из нижнекамского лицея №37, которую в конце января ранил 13-летний ученик, выписана из больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан, передаёт «Татар-информ».