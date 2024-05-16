Раненого премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после операции, которая длилась практически 4 часа, находится в состоянии искусственной комы. Об этом информирует словацкий телеканал TA3, ссылаясь на источники.
По данным телеканала, медики оперировали политика 3 часа 40 минут. По ее окончании Фицо ввели в состояние искусственного сна. В нем словацкий премьер пробудет ближайшие 24 часа.
Состояние Фицо оценивается как крайне тяжелое, он потерял большой объем крови. Дальнейшее будет зависеть от того, как организм политика справиться с полученными ранениями.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.
Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо.
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Состояние Фицо оценивается как крайне тяжелое, он потерял большой объем крови. Дальнейшее будет зависеть от того, как организм политика справиться с полученными ранениями.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.
Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо.
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Алина Юрчак