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Выстреливший в премьера Словакии заявил, что не согласен с его политикой

Напавший на премьера Словакии Фицо заявил, что не согласен с его политикой
15 мая 2024, 22:59
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершенно по политическим мотивам. Об этом заявил нападавший Юрай Цинтула, кадры с показаниями которого обнародовал телеканал ta3.
«Я не согласен с политикой правительства», — заявил 71-летний стрелок.
Днем 15 мая в городе Гандлова прошло выездное заседание кабмина Словакии. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям.



В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские. Охрана, в свою очередь, посадила Фицо в машину и экстренно доставила в одну из местных больниц.

Цинтула — сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», который неоднократно критиковал Фицо за его политику.

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#роберт фицо
Раненого премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы
ТА3: раненого словацкого премьера Фицо ввели в искусственную кому на сутки
16 мая 2024, 00:08

Фото: istock / gorodenkoff

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после операции, которая длилась практически 4 часа, находится в состоянии искусственной комы. Об этом информирует словацкий телеканал TA3, ссылаясь на источники.
По данным телеканала, медики оперировали политика 3 часа 40 минут. По ее окончании Фицо ввели в состояние искусственного сна. В нем словацкий премьер пробудет ближайшие 24 часа.

Состояние Фицо оценивается как крайне тяжелое, он потерял большой объем крови. Дальнейшее будет зависеть от того, как организм политика справиться с полученными ранениями.

Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо.

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#оружие
#мероприятия
#полицейские
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#операции
#медики
#операция
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Владелица «крыс-мангустов» из Озёрска госпитализирована в психбольницу
15 мая 2024, 23:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Озёрске госпитализировали пенсионерку, которая разводила в квартире крыс. Об этом сообщили соседи женщины.
Как предполагает одна из жительниц дома, в котором жила пенсионерка, её забрали в психиатрическую лечебницу.

«Пенсионерку госпитализировали в больницу, я так поняла, психиатрическую. Приходили три раза из дезинфекционного центра, травили, мусор помогали убрать, бутылки, обрабатывали подвалы. Сказали, что вроде больше крыс нету. Я сама туда не заходила, не могу это переносить. Вынесли трупики крыс, всё обсыпали. Запах ужасный в квартире», — прокомментировала в беседе с Газета.ру соседка женщины Наталья.

Другая жительница дома также подтвердила, что в квартире пенсионерки сделали уборку, выбросили старую мебель, потравили крыс.

Ранее в городе Озёрске в квартире пенсионерки развелись крысы и мыши, которых сама женщина называла мангустами. В пресс-службе городской администрации Озёрска сообщали, что будут работать с пенсионеркой, разведшей в квартире крыс, и убеждать её в необходимости навести порядок в жилище.

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#пенсионерка
#жилище
#врачи
#больница
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Начальник исправительной колонии задержан в Орловской области
15 мая 2024, 22:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Начальника колонии в Орловской области заподозрили в превышении полномочий.
Речь идёт о главе ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области Романе Чиркове. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в СУ СК РФ по области.

Сообщается, что он занимал этот пост с ноября 2022 года. По данным следствия, с декабря 2023 года по март 2024 года экс-начальник давал своим подчинённым указания, которые касались проноса продуктов и товаров для одного из осужденных.

Кроме этого, по заявлению Чиркова медчасть колонии выдала этому же осужденному освобождение от работы на несколько дней. Мужчину уже задержали, его планируют отправить под стражу.

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#орловская область
#арест
#колония
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Бастрыкину доложат по делу о ребенке-инвалиде с истощением
15 мая 2024, 21:38

Фото: iStock/ViktorCap

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу москвички, которая надолго оставила в квартире 12-летнего сына-инвалида.
Об этом заявляется в Telegram-канале Следственного комитета России.

Ранее старший помощник руководителя московского главка комитета Юлия Иванова рассказала, что москвичка надолго оставила в квартире 12-летнего сына. Мальчик страдает серьезным заболеванием и не может за собой ухаживать. В результате ребенок был госпитализирован с истощением.

Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, он находится под постоянным наблюдением врачей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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#ск рф
#москва
#ребёнок
#больница
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Появились кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову
SHOT показал кадры передачи взятки главному кадровику Минобороны Кузнецову
15 мая 2024, 21:21

Фото: iStock/Atstock Productions

Взятка, которую получил начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что попавшее на видео здание находится рядом с Краснодарским военным училищем имени генерала Штеменко. Оно является одной из построек возведённого бизнесменом Левой Мартиросяном комплекса. Здание этого комплекса, в котором располагается магазин, оформлено на жену Кузнецова. Взамен на этого бизнесмен получил несколько многомиллионных госконтрактов.


Напомним, что Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. При обыске у него дома были найдены свыше 100 миллионов рублей наличными.

Следом за ним арестовали и Леву Мартиросяна. По решению Басманного районного суда Москвы его арест продлится до 12 июля.

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#взятка
#минобороны рф
#видео
#кадры
#арест
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МВД Словакии опровергло информацию о нормализации состояния Фицо
МВД Словакии: в Фицо выстелили пять раз, его состояние критическое
15 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/gorodenkoff

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое. Об этом сообщил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток в беседе с журналистами.
Отмечается, что нападавший произвёл пять выстрелов, серьёзно ранив политика, который по-прежнему находится на операционном столе.

Ранее появилась информация, что Фицо успешно провели операцию, и его состояние стабилизируется.

В среду на словацкого премьер-министра было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в Фицо несколько раз, после чего политик упал на землю. Его экстренно госпитализировали в ранением брюшной полости. Затем у него началось внутреннее кровотечение. Стрелявшего оперативно задержали, им, предположительно, является известный словацкий писатель Юрай Цинтула.

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#роберт фицо
#мвд
#словакия
#госпитализация
#стрельба
#пострадавший
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Макрон шокирован нападением на премьера Словакии
15 мая 2024, 21:11

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо.
Об этом глава Франции заявил в социальной сети Х. Он подчеркнул, что решительно осуждает это нападение.

Также Макрон выразил слова поддержки Фицо, его семье и словацкому народу.

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо напали после заседания правительства в городе Гандлова, когда он вышел пообщаться с общественностью. Политика экстренно с привлечением авиации госпитализировали в медицинское учреждение.

Менее получаса назад словацкие СМИ сообщали, что Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется.

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#президент
#франция
#словакия
#премьер-министр
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Сообщается о нормализации состояния Фицо после проведённой операции
15 мая 2024, 20:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется. Об этом сообщают местные СМИ.
В среду, 15 мая, на Фицо было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в политика после выездного заседания правительства. Когда Фицо вышел к собравшимся, прозвучало, по словам очевидцев, три или четыре выстрела, после которых политик упал. Его экстренно госпитализировали с ранениями в брюшной полости.

Президент России Владимир Путин пожелал политику скорейшего выздоровления, подчеркнув, что такому чудовищному преступлению нет оправданий. Глава Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев решительно осуждает произошедший акт насилия.

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Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо
#роберт фицо
#стрельба
#пострадавший
#госпитализация
#операция
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В США подросток едва не погиб после удара током через цепочку на шее
15 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/sudok1

Подросток из США чуть не погиб из-за удара током через цепочку на шее.
Об этом сообщает Telegram-канал 360. Все случилось в американском штате Оклахома. Юноша случайно коснулся цепочкой зарядки от телефона. После этого его сильно ударило током.

Молодого человека экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у парня ожоги второй, третьей и четвертой степени.

По словам медиков, удар током был очень мощным. В настоящее время шея юноши покрыта огромными шрамами в виде цепочки, которую он носил. От пересадки кожи парень отказался.

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#сша
#подросток
#молния
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