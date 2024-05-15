Выстреливший в премьера Словакии заявил, что не согласен с его политикой

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершенно по политическим мотивам. Об этом заявил нападавший Юрай Цинтула, кадры с показаниями которого обнародовал телеканал ta3.
«Я не согласен с политикой правительства», — заявил 71-летний стрелок.Днем 15 мая в городе Гандлова прошло выездное заседание кабмина Словакии. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям.
В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские. Охрана, в свою очередь, посадила Фицо в машину и экстренно доставила в одну из местных больниц.
Цинтула — сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», который неоднократно критиковал Фицо за его политику.
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