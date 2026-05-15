Неадекват изрезал ножом лицо девочке в Подмосковье
Раненной в Наро-Фоминске девочке оказали помощь и выписали из больницы
В подмосковном Наро-Фоминском городском округе мужчина нанес ножевое ранение семилетней девочке. Злоумышленника задержали, возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, пострадавшую доставили в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Ребенок прошел медицинское обследование, уточняет Агентство городских новостей «Москва».
Пациентка получила всю необходимую помощь. Ее уже выписали. В настоящее время девочка находится под амбулаторным наблюдением врача по месту жительства.
