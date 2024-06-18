Ранивших ножом мужчину в Одинцове задержали в Минске

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Подмосковные полицейские помогли задержать злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском городском округе. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 годов рождения. Их задержали белорусские коллеги в Минске», – пояснила Петрова.Она напомнила, что сообщение о нападении поступило в дежурную часть МВД 16 июня. Установлено, что между пострадавшим и двумя неизвестными произошёл конфликт. В результате злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли мужчине ранения и скрылись. Раненого госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Лора Луганская