Расчленённый труп обнаружили около аптеки в Елабуге
Расчленённого человека обнаружили на улице в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Жуткую историю поведали жители Елабуги. По их словам, тело было помещено в пакет, оставлённый кем-то около аптеки на проспекте Мира.
В настоящее время подробности произошедшего неизвестны. Обстоятельства случившегося выясняются.
