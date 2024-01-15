Раскрыта масштабная афера с поставками древесины для нужд СВО

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина
Следователи Следственного комитета РФ раскрыли крупную аферу с поставками древесины для нужд специальной военной операции. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин, пишут РИА Новости.
По словам председателя СК, в москве возбудили уголовное дело. Фигурантами дела стали должностные лица департамента военного имущества, ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны РФ и инвестиционной финансовой компании «РНГС Капитал». Ущерб оценивается в 27 миллионов рублей.
По данным ведомства, финансы были украдены во время реализации договоров по перевозке древесины на сумму 119 миллионов рублей.
«Военными следственными органами расследуется ряд уголовных дел по фактам хищения средств, выделенных для материального и технического обеспечения СВО и гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО», — заявил Бастрыкин.Ранее Бастрыкин заявил, что в 2023 году сотрудники СК расследовали 227 дел о терроризме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак