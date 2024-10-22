Раскрыта награда для киллера за убийство помощника депутата ГД в Одинцово

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Заказчик обещал заплатить киллеру 20 млн рублей за убийство помощника депутата Госдумы в Подмосковье. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в беседе с РИА Новости. По ее словам, заказчик и исполнитель были ранее знакомы, отбывали вместе срок.
Врадий сообщила, что наниматель заплатил киллеру 500 тысяч рублей предоплаты, пистолет с глушителем, фотографии жертвы и все имеющиеся данные о цели.
Она также добавила, что перед тем, как напасть, исполнитель месяц выслеживал помощника депутата и наблюдал за ним.
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«Удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 миллионов рублей совершить убийство. На что тот согласился. Злоумышленник передал предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве», — пояснила она.
Она также добавила, что перед тем, как напасть, исполнитель месяц выслеживал помощника депутата и наблюдал за ним.
«Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего», — отметила Врадий.Напомним, 11 октября в деревне Лапино Одинцовского района неизвестный открыл огонь по 58-летнему Шерипу Аликхаджиеву, помощнику депутата ГД. Случилось это на веранде его дома, где злоумышленник выпустил четыре пули, две из которых попали в пострадавшего. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика.
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Данил Пономарев