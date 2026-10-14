Раскрыта одна деталь дела о российской медсестре, тело которой нашли в подвале
Медсестра Венера Ю., тело которой нашли в подвале частного дома в Оренбурге, перед исчезновением сняла крупную сумму в банке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, женщина пропала 9 октября. Перед этим она отвела дочь в школу и сходила в банк. Коллеги забили тревогу на следующий день, когда медсестра не вышла на дежурство. По их словам, женщина на протяжении 20 лет работала в отделении реанимации новорожденных и всегда ответственно относилась к своему делу.
Напомним, тело пропавшей нашли вечером 13 октября. Рядом с ней находилась 53-летняя коллега Лилия М. без сознания и со множественными травмами. Предварительно, именно она сначала расправилась с коллегой, а затем попыталась покончить с собой. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело.
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