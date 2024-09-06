Раскрыта причина мощного пожара на Омском НПЗ

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Причиной пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе стал взрыв газовоздушной смеси при проведении ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.
«26.08.2024 при ведении опасных работ подрядной организацией ООО "Нефтехимремонт" произошел взрыв газовоздушной смеси в районе колонны поз. С-304 с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В результате ЧП один человек погиб, еще семь пострадали. По данным управления, работы по выяснению обстоятельств происшествия еще продолжаются.
Напомним, инцидент произошел днем в понедельник, 26 августа, когда в нескольких районах города услышали хлопок с последующим возгоранием на одной из заводских установок.
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Элина Позднякова