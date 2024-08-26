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В Омске полыхает нефтеперерабатывающий завод: Подробности происшествия

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на Омском НПЗ
26 августа 2024, 16:02
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

В результате взрыва и пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» госпитализированы семь человек, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Виталий Хоценко. В материале «Радио 1» расскажем подробности ЧП.

Что известно о взрыве на нефтезаводе в Омске

В 12:20 Телеграм-канал «112» сообщил, что на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв.

«Предварительно, произошли сильный хлопок и возгорание на установке АВТ-11», — проинформировал канал.


После взрыва на территории НПЗ начался пожар, его площадь достигла 1000 квадратных метров, передает Телеграм-канал Baza.

В пресс-службе завода сообщили, что загорелось технологическое оборудование, не отразившееся на общей работе предприятия. О связи происшествия с атакой ВСУ не сообщалось.

«Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», — рассказали на предприятии изданию ТАСС.

Пострадавшие и последствия взрыва в Омске

Губернатор Виталий Хоценко сообщил в соцсетях, что в результате ЧП госпитализировали семерых человек, медики оказывают всю необходимую помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Как пишет Телеграм-канал Readovka, от ударной волны в ближайших жилых домах выбило окна. По информации «112», в результате возгорания пострадали двое сотрудников завода.

Сейчас на месте работают 15 расчетов пожарной охраны. Эвакуация НПЗ не проводилась.

По факту пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области.
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Пожар на Омском НПЗ локализовали

На данный момент возгорание полностью локализовано, сообщила пресс-служба завода журналистам. Причины происшествия выясняются.

Омский НПЗ входит в список ключевых предприятий для обеспечения топливной безопасности России и является одним из самых крупных поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: тут производится каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива 5-го экологического класса.

Установленная мощность предприятия — около 20,5 млн тонн нефти в год.

В 2008 году «Газпром нефть» начала масштабную модернизацию предприятия с общим объемом инвестиций более 500 млрд руб. до 2025 года.

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#уголовное эвакуация
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#нефть
В Москве осудили испортивших памятник Жукову женщин
Суд назначил год принудительных работ испортившим памятник Жукову женщинам
26 августа 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Год принудительных работ назначил суд испортившим памятник Георгию Жукову в Москве женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы.
«Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В. назначено наказание в виде одного года лишения свободы, наказание заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% заработной платы», — прокомментировали там.

Изначально фигуранток отправили под стражу, но скоро заменили меру домашним арестом.

Женщины нанесли на монумент надпись «ГУР» (главное управление разведки Украины).

Максимальное наказание по вменяемой им статье о повреждении воинских захоронений предусматривало пять лет лишения свободы.

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Макрон прокомментировал арест Дурова
Макрон: решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не политическое
26 августа 2024, 17:39

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Решение арестовать создателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим, написал в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.
«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Выносить решения [по этому делу] должны судьи», — гласит публикация политика.
Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Ему предъявили сокрытие контента для педофилов, соучастие в мошенничестве, отмывании денег, терроризме и сбыте наркотиков.

По данным обозревателей TF1, арест бизнесмена связан с его отказом сотрудничать с силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюремного заключения.

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Развожаев: в Севастополе частично отключался свет из-за сбоя на сетях Крыма

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Названо количество разыскивающих нациста Гунько (Хунку) стран
МВД РФ: украинского нациста Гунько-Хунку ищут 15 стран по линии Интерпола
26 августа 2024, 17:24

Фото: istockphoto/imranahmedsg

Ветерана карательного отряда СС «Галичина» нациста Ярослава Хунку (Гунько) ищут 15 государств-членов Интерпола, сообщает пресс-служба российского МВД.
«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран-членов организации уже подключились к его розыску», — прокомментировали в ведомстве.
Отмечено, что у Интерпола ушло практически десять месяцев, на одобрение решения внести нациста в листы по розыску как участника массового уничтожения мирных граждан СССР в период Великой Отечественной войны.

В МВД надеются, что все военные преступники понесут заслуженное наказание, поскольку деяния подобного рода не имеют срока давности. Известно, что Гунько причастен к ликвидации как минимум 500 мирных граждан Советского Союза.

Гунько получил известность, когда присутствовал в канадском парламенте, где с речью выступал глава киевского режима Владимир Зеленский. Украинский политик и 98-летний нацист аплодировали друг другу.

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Стала известна судьба кота из квартиры выбросившего из окна жену и ребенка мужчины

Работники Мособлпожспаса поймали в квартире жительницы Одинцова летучую мышь

В Саратове идут восстановительные работы домов после атак БПЛА
#россия
#мвд
#розыск
#нацизм
#новости
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Развожаев: в Севастополе частично отключался свет из-за сбоя на сетях Крыма
26 августа 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Севастополь частично остался без света из-за сбоя на сетях энергосистемы Крыма. Об этом сообщил глава полуострова Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Спустя час подачу электричества восстановили.
«По предварительной информации, причина — из-за аварийного отключения в сетях крымской энергосистемы», — написал губернатор.
По информации Развожаева, свет отключался в районе Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая, частично затронул центр города, проспект Победы, села Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.

На данный момент, спустя час после сбоя, подачу электричества восстановили.
«Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме», — заключил губернатор.
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#электричество
#отключение
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Стала известна судьба кота из квартиры выбросившего из окна жену и ребенка мужчины
SHOT: нашелся кот из квартиры выбросившего из окна жену и ребенка москвича
26 августа 2024, 17:07

Фото: istock/Nataliia Krikheli

В квартире москвича, который выбросил из окна жену и грудного ребенка, спустя два дня нашли перепуганного кота по кличке Кеша. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Сейчас питомцу, который все это время прятался в шкафу, ищут новых хозяев.
По данным издания, кота нашли случайно в гардеробе, освободившись, он стал громко мяучить, выпрашивая воды и еды.

Сейчас Кеше ищут новых хозяев, пока что его на время приютили соседи. У кота есть много проблем со здоровьем — стресс, курс успокоительных средств, больной кишечник — потому за ним требуется особенный уход.



Трагедия в ЖК «Лефортовский парк» произошла в воскресенье, 25 августа, когда 39-летний житель выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Двор жилого комплекса оцепили, мужчину задержали. В материале «Радио 1» — детали этого трагичного происшествия.

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Работники Мособлпожспаса поймали в квартире жительницы Одинцова летучую мышь
26 августа 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работники поймали Мособлпожспаса поймали летучую мышь, влетевшую в квартиру в Одинцовском городском округе. Случай произошёл в одном из жилых многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина, которая обнаружила в своей квартире крылатую гостью, но побоялась трогать её и обратилась за помощью к спасателям.
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обезопасили руки, а затем с помощью подручных средств поймали представительницу отряда рукокрылых и выпустили на свободу искать новое место для ночлега», – рассказал начальник 244-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Владислав Беляев.
В ведомстве отметили, что летучие мыши чаще стали заглядывать в гости горожанам. Правда, крылатые герои различных ужастиков специально на людей не нападают.

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В Саратове идут восстановительные работы домов после атак БПЛА
26 августа 2024, 16:54

Фото: istockphoto / Björn Forenius

В Саратове продолжаются аварийно-восстановительные работы в многоэтажных домах, пострадавших от атаки беспилотников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«По словам губернатора, специалисты областной службы спасения снимают повреждённые конструкции с многоэтажного дома.В Энгельсе жители уже смогли вернуться в свои квартиры», - поделились в Газета.ру.

Как сообщал Роман Бусаргин, в понедельник, 26 августа, средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над Саратовом и Энгельсом. Их обломки попали в жилые дома.

Позднее стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате пострадали несколько человек.

В Саратове раненую женщину спускали с 28-го этажа дома, в который врезался беспилотник. Также повреждены четыре частных дома.

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В крушении яхты Bayesian в Италии подозревают ее капитана
Il Sole 24 Ore: капитана яхты Bayesian подозревают в ее крушении
26 августа 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Alena Matrosova

Капитана затонувшей у побережья Италии яхты Bayesian подозревают в ее крушении, сообщает Il Sole 24 Ore. Подозреваемого зовут Джеймс Катфилд.
«Джеймс Катфилд, капитан яхты Bayesian, затонувшей в прошлый понедельник в Портичелло, в районе Палермо, находится под следствием по подозрению в ее крушении», — говорится в материале.
В статье также сказано, что фигурант является гражданином Новой Зеландии, ему 51 год. По информации обозревателей, Катфилд отвечал на вопросы прокуроров и судей города Термини Имерезе в минувшее воскресенье, 25 августа.

Ранее прокуратура возбудила дело по факту гибели миллионера Майка Линча и других шести человек, погибших в результате инцидента. Яхта затонула 19 августа.

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Очевидцы описали ощущения от удара в момент атаки дрона ВСУ в Саратове
26 августа 2024, 16:39

Фото: istockphoto / rancho_runner

ВСаратове произошла атака многоэтажного жилого дома с помощью дрона ВСУ. Жительница соседнего комплекса, Ирина, рассказала РИА Новости о том, что в момент атаки она почувствовала толчок, как будто беспилотник попал в её дом.
Также она слышала звуки, похожие на шум мопеда, и два взрыва.

Один из украинских беспилотников влетел в жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В результате атаки одна женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии, а трём другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

«С утра сначала был такой звук, как от мопеда, потом взрыв. Потом было второе жужжание. Прямо вот мопед. Такое впечатление, что он летел прямо к нам в окно. И потом взрыв», — поделилась женщина.

После этого раздались звуки разбивающегося стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация.

«Был такой толчок, как будто в окно. И вот потом... мы в окно побежали смотреть, потому что поняли, что уже произошло», — подчеркнула Ирина.

Другой свидетель атаки сообщил, что украинский беспилотник «прямо чётко направлялся в сторону дома».

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