В Омске полыхает нефтеперерабатывающий завод: Подробности происшествия

В квартире москвича, который выбросил из окна жену и грудного ребенка, спустя два дня нашли перепуганного кота по кличке Кеша. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Сейчас питомцу, который все это время прятался в шкафу, ищут новых хозяев.