В Омске полыхает нефтеперерабатывающий завод: Подробности происшествия

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В результате взрыва и пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» госпитализированы семь человек, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Виталий Хоценко. В материале «Радио 1» расскажем подробности ЧП.
Что известно о взрыве на нефтезаводе в ОмскеВ 12:20 Телеграм-канал «112» сообщил, что на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв.
«Предварительно, произошли сильный хлопок и возгорание на установке АВТ-11», — проинформировал канал.
После взрыва на территории НПЗ начался пожар, его площадь достигла 1000 квадратных метров, передает Телеграм-канал Baza.
В пресс-службе завода сообщили, что загорелось технологическое оборудование, не отразившееся на общей работе предприятия. О связи происшествия с атакой ВСУ не сообщалось.
«Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», — рассказали на предприятии изданию ТАСС.
Пострадавшие и последствия взрыва в ОмскеГубернатор Виталий Хоценко сообщил в соцсетях, что в результате ЧП госпитализировали семерых человек, медики оказывают всю необходимую помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Как пишет Телеграм-канал Readovka, от ударной волны в ближайших жилых домах выбило окна. По информации «112», в результате возгорания пострадали двое сотрудников завода.
Сейчас на месте работают 15 расчетов пожарной охраны. Эвакуация НПЗ не проводилась.
По факту пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области.
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Пожар на Омском НПЗ локализовалиНа данный момент возгорание полностью локализовано, сообщила пресс-служба завода журналистам. Причины происшествия выясняются.
Омский НПЗ входит в список ключевых предприятий для обеспечения топливной безопасности России и является одним из самых крупных поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: тут производится каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива 5-го экологического класса.
Установленная мощность предприятия — около 20,5 млн тонн нефти в год.
В 2008 году «Газпром нефть» начала масштабную модернизацию предприятия с общим объемом инвестиций более 500 млрд руб. до 2025 года.
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