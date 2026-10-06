Стамбульская школьница устроила поножовщину перед уроками
15-летняя школьница изрезала минимум пять учениц перед уроками в стамбульском Башакшехире. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на районную администрацию.
Инцидент произошел в средней школе имама Хатипа имени Шейха Шамиля в районе Каяшехир. Девушка вошла на территорию учебного заведения с ножом и напала на других учениц, которые заходили в здание следом за ней.
Сведения о числе пострадавших разнятся. Глава Башакшехира Джемиль Озгюр Оней заявил о семи раненых школьницах, три из которых находятся в тяжелом состоянии. Администрация Стамбула сообщила о пяти пострадавших, доставленных в больницу. По предварительным данным, злоумышленница учится в 10-м классе школы имени Фахреддина Керима Гекая в Кючюкчекмедже.
По информации Yeni Şafak, сотрудница охраны успела схватить нападавшую за руку и обезвредить ее, что помогло избежать более тяжелых последствий. Полиция уже задержала подозреваемую. Как пишет Habertürk, руководство учебного заведения попросило родителей забрать детей, всех учащихся вывели во двор. Расследование инцидента ведут полиция и прокуратура.
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