Стамбульская школьница устроила поножовщину перед уроками

06 октября 2026, 11:40

В Стамбуле 15-летняя школьница изрезала минимум пять учениц перед уроками

Фото: iStock/Artem Kniaz

15-летняя школьница изрезала минимум пять учениц перед уроками в стамбульском Башакшехире. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на районную администрацию.