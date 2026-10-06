В Индонезии при взрыве в торговом центре пострадали пять человек
По меньшей мере пять человек пострадали при взрыве в торговом центре San Antonio в индонезийском городе Сурабая. Об этом сообщило местное издание Antara.
По его информации, всех пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи. Предварительно, взрыв прогремел около 07:11 в этот вторник (03:11 мск). Мощная взрывная волна ранила пятерых жителей и повредила 20 зданий, также оказались поломаны несколько припаркованных возле ТЦ автомобилей.
Место происшествия оцепили правоохранители. В настоящий момент они пытаются найти источник взрыва, а также выяснить его причины и обстоятельства. Предположительно, мог взорваться баллон со сжиженным газом, находившийся на кухне одного из кафе.
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