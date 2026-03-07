Стали известны подробности об устроившем смертельную резню возле метро в Москве
Суд в Москве отправил под стражу мужчину, который устроил резню около станции метро «Сокол». Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Вечером 4 марта на Ленинградском проспекте разгорелся конфликт между тремя мужчинами. Один из участников достал нож и нанес ранения двум другим.
В результате 22-летний мужчина скончался, а 29-летний был госпитализирован с раной. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о расправе и покушении на убийство.
