Достижения.рф

Стали известны подробности об устроившем смертельную резню возле метро в Москве

Суд арестовал вьетнамца, смертельно ранившего друга около метро в Москве
Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Москве отправил под стражу мужчину, который устроил резню около станции метро «Сокол». Об этом сообщили в столичной прокуратуре.



Вечером 4 марта на Ленинградском проспекте разгорелся конфликт между тремя мужчинами. Один из участников достал нож и нанес ранения двум другим.

В результате 22-летний мужчина скончался, а 29-летний был госпитализирован с раной. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о расправе и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске местный житель угрожал убийством сотруднице почты из-за проблем с пенсией родственника. Инцидент произошёл в отделении связи на улице Мира. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0