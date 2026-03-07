В Иркутской области во время пожара из-за восковой свечи погибла пенсионерка
В иркутском городе Черемхово при пожаре в жилом доме погибла 79-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в канале «МЧС Иркутской области» на платформе MAX.
Возгорание произошло в ночь с 6 на 7 марта в квартире на четвёртом этаже жилого дома, расположенного на улице Шевченко. Огонь тушили десять человек с привлечением четырёх единиц спецтехники МЧС. Отмечается, что пять жильцов эвакуировались из здания самостоятельно.
По предварительным данным, причиной пожара стала восковая свеча. В ходе тушения спасатели обнаружили на полу одной из квартир пожилую женщину без сознания. Пенсионерку оперативно эвакуировали и передали медикам для проведения реанимационных мероприятий. Вскоре специалисты констатировали её смерть.
