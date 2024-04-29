Раскрыты имена погибших при нападении в КЧР полицейских

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УМВД России по Карачаево-Черкессии раскрыло имена погибших в результате нападения полицейских.
В сообщении говорится, что при выполнении служебного долга погибли замначальника МО МВД РФ «Щучанский» УМВД РФ по Курганской области подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) по обслуживанию следственно-оперативной группы ДЧ ОП №1 УМВД РФ по городу Кургану старшина полиции Андрей Артамонов.
Руководство УМВД по Карачаево-Черкессии выразило соболезнования родным и близким погибших полицейских.
В ночь на 29 апреля группа злоумышленников напала на наряд ДПС в республике. В результате от взрыва брошенной бомбы и огнестрельных ранений погибли двое сотрудников полиции, ещё четверо получили ранения. Пятеро напавших были ликвидированы ответным огнём.
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Руководство УМВД по Карачаево-Черкессии выразило соболезнования родным и близким погибших полицейских.
В ночь на 29 апреля группа злоумышленников напала на наряд ДПС в республике. В результате от взрыва брошенной бомбы и огнестрельных ранений погибли двое сотрудников полиции, ещё четверо получили ранения. Пятеро напавших были ликвидированы ответным огнём.
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Анастасия Чинкова