Раскрыто число пострадавших при мощном землетрясении в Панаме
По меньшей мере 27 человек пострадали во время мощного землетрясения возле тихоокеанского побережья Панамы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Магнитуда подземных толчков достигала 7,7. После основного удара сейсмологи зафиксировали свыше сотни афтершоков. Повреждения получили более 400 зданий, спасатели эвакуировали около 300 человек. Информация о погибших пока не поступала.
Российские туристы рассказали, что особенно сильно колебания ощущались на верхних этажах: в квартирах падали вещи и мебель, а также разбивались стекла.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение напугало жителей Кемеровской области и оставило трещины в домах. Подземные толчки почувствовали около четырех часов утра в Киселевске, Прокопьевске, Краснобродском, Белове и части Новокузнецка.
Читайте также: