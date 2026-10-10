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Раскрыто число пострадавших при мощном землетрясении в Панаме

В Панаме при землетрясении пострадали минимум 27 человек
Фото: iStock/SteveCollender

По меньшей мере 27 человек пострадали во время мощного землетрясения возле тихоокеанского побережья Панамы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Магнитуда подземных толчков достигала 7,7. После основного удара сейсмологи зафиксировали свыше сотни афтершоков. Повреждения получили более 400 зданий, спасатели эвакуировали около 300 человек. Информация о погибших пока не поступала.

Российские туристы рассказали, что особенно сильно колебания ощущались на верхних этажах: в квартирах падали вещи и мебель, а также разбивались стекла.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение напугало жителей Кемеровской области и оставило трещины в домах. Подземные толчки почувствовали около четырех часов утра в Киселевске, Прокопьевске, Краснобродском, Белове и части Новокузнецка.

Лидия Пономарева

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