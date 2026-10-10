Раскрыто число пострадавших при мощном землетрясении в Панаме

10 октября 2026, 11:09

В Панаме при землетрясении пострадали минимум 27 человек

Фото: iStock/SteveCollender

По меньшей мере 27 человек пострадали во время мощного землетрясения возле тихоокеанского побережья Панамы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.