Россиянка едва не погибла после встречи с ядовитой рыбой на Шри-Ланке

10 октября 2026, 10:19

Mash: москвичка едва не погибла из-за рыбы-камня на Шри-Ланке

Фото: iStock/Lichtwolke

Российская туристка едва не погибла из-за царапины на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.