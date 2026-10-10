Россиянка едва не погибла после встречи с ядовитой рыбой на Шри-Ланке
Российская туристка едва не погибла из-за царапины на Шри-Ланке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Жительница Москвы купалась на пляже, когда почувствовала боль в ноге. Выйдя из воды, она заметила кровь и обратилась за помощью в ближайшее кафе. Там предположили, что девушку укусила мурена или уколол морской еж, но через пять минут ее нога полностью онемела, и передвигаться самостоятельно она больше не могла.
Всю ночь пострадавшую возили по больницам и сделал около десяти инъекций. Врачи подтвердили, что она столкнулась с рыбой-камнем — одной из самых опасных в Индийском и Тихом океанах. Она обитает на дне, а в ее спинных шипах находятся ядовитые железы. В тяжелых случаях токсин вызывает падение давления, нарушения работы сердца и смерть. К счастью, пациентке оказали помощь еще до того, как яд достиг жизненно важных органов.
Ранее сообщалось, что российская туристка оказалась в эпицентре камнепада во время фотосессии с обезьяной в Азербайджане.
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