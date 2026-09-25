Жесткое ДТП со скорой произошло в Москве

25 сентября 2026, 20:12

Легковушка снесла бампер и часть кузова скорой в Москве

Фото: iStock/Iulianna Est

Авария с участием легкового автомобиля и экипажа скорой помощи произошла на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».