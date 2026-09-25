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Жесткое ДТП со скорой произошло в Москве

Легковушка снесла бампер и часть кузова скорой в Москве
Фото: iStock/Iulianna Est

Авария с участием легкового автомобиля и экипажа скорой помощи произошла на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».



Момент и последствия ДТП запечатлели на фото и видео. На кадрах видно, как карета скорой остановилась на пешеходном переходе. От столкновения у нее полностью оторвало бампер, также повреждения получила часть кузова. Легковушка при этом оказалась на тротуаре и, судя по снимкам, осталась целой.

Информация о пострадавших пока не поступала. Теперь все причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить автоинспекторам.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Олонец, сбил лося на трассе в Ленинградской области.

Лидия Пономарева

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